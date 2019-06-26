Более 200 машин приняли участие в автопробеге в День флага крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Более 200 автомобилей приняли участие в пробеге по трассе "Таврида" в Крыму в День национального флага крымских татар, который отмечают 26 июня. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"Пробег стартовал у горы Ак-Кая у города Белогорска и прошел по трассе "Таврида" до Симферополя. Участники пробега подняли российский и крымскотатарский флаги как знак единения народа с российской нацией", - сообщил он.

Финиш автопробега состоялся в парке им. Ю. А. Гагарина в Симферополе, где прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов республики. Особым украшением праздника стало совместное исполнение танца "Хоран", который символизирует единение людей. Взявшись за руки, все желающие под звуки национальных мелодий смогли принять участие в танце.

Бальбек отметил, что в Крыму с уважением относятся к символу крымскотатарского народа. "На полуострове День крымскотатарского флага отмечают крымчане разных национальностей, прибывают гости из других регионов России и соседних стран. Приятно осознавать, что этот день вселяет радость в сердца такого количества людей", - заключил депутат.

День крымскотатарского флага является народным, не официальным, празднуется с 2010 года. Флаг представляет собой полотнище голубого цвета с желтой тамгой, родовым знаком правившей в Крыму династии Гиреев.

По данным переписи 2014 года, крымские татары являются третьей по количеству национальной группой в Крыму, составляя около 12,5% населения региона после русских и украинцев. Всего в Крыму проживают около 1,9 млн человек. Крымскотатарский язык, наряду с русским и украинским, признан государственным в республике.