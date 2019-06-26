Лихтенштейн выпустил посвященные выставке Церетели почтовые марки

ВАДУЦ /Княжество Лихтенштейн/, 26 июня. /ТАСС/. Посвященные выставке "Персоналии - Зураб Церетели" почтовые марки выпустили в Лихтенштейне, сообщил ТАСС Райнер Фоллькоммер - директор Государственного музея Лихтенштейна в Вадуце, где в среду вечером откроется выставка народного художника СССР, президента Российской академии художеств.

"Специально к выставке выпущены марки - их можно будет купить в нашем музее и в Почтовом музее княжества Лихтенштейн. Тираж составляет 500 штук", - сказал он и добавил, что, скорее всего, тираж будет увеличен.

Персональная выставка Церетели пройдет в княжестве впервые. В экспозиции, приуроченной к 85-летию мастера, представлены живописные работы и рисунки, сюжеты которых основаны на традициях, фольклоре, мифах и религиозных мотивах. Среди работ - "Автандил идет на свидание", "Музыка", "Инесса, смотрящая вдаль", "Мирандела". Выставку можно будет увидеть до 29 сентября. Как ранее сообщили в пресс-службе Российской академии художеств, Церетели приехать на открытие выставки не сможет.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Среди основных работ - "Счастье детям всего мира" (Нью-Йорк, 1979), "Рождение нового человека" (Севилья, 1995), памятники-бюсты Льву Толстому и Юрию Гагарину (Монтевидео, 2000), памятник жертвам холокоста (Иерусалим, 2005), памятник бывшему премьер-министру Японии Итиро Хатояме (Токио, 2007), памятник отцам-основателям Евросоюза (Мец, 2012) и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов - первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии. Творчество художника отмечено высокими званиями и наградами разных стран мира.