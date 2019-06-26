В Петербурге расширили список пациентов, получающих лекарства бесплатно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду приняли закон, расширяющий число получателей бесплатных лекарств, после принятия поправок в список получателей препаратов вошли пациенты, которые перенесли ишемический инсульт.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", с 1 января 2019 года пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, операции на открытом сердце и стентирование артерий сердца в течение года после перенесенных вмешательств бесплатно получают лекарства. В этом году на эти цели заложено 200 млн рублей. В документе отмечается, что препараты, которые предоставляются этим пациентам, универсальны и подходят в том числе для проведения вторичной профилактики у людей, перенесших ишемический инсульт. На эту болезнь приходится 70% всех инсультов, следует из пояснительной записки.

"Текущая информация, собранная по результатам работы неврологических отделений сосудистых центров Санкт-Петербурга в 2018 году, позволяет говорить о том, что доля повторных ишемических инсультов среди поступающих на лечение пациентов в течение года достигает 21% (до 3 тыс. человек в год). Важно, что из числа пациентов с повторным инсультом в Санкт-Петербурге от 38% до 75% пациентов умирает в период госпитализации", - говорится в документе.

На заседании заксобрания в среду депутаты в целом приняли проект закона, который дает право на бесплатное получение лекарств тем, кто перенес ишемический инсульт. "Бесплатное право на лекарства больным тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями - это важно для реабилитации, мы в ручном режиме это делаем", - сказал журналистам после заседания председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что общие затраты на лечение пациентов, перенесших повторный ишемический инсульт, достигают 1 млрд рублей, а реализация закона может дать экономию в 370 млн. По данным заксобрания, подобный проект не имеет аналогов России.