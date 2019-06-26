Смертность трудоспособного населения Чувашии с 2012 года снизилась почти на 17%

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Уровень смертности лиц трудоспособного возраста в Чувашии с 2012 года снизился на 16,7%. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

"В абсолютном выражении показатель снизился на 154 человека и составил 12,6 промилле. По сравнению с 2012 годом, то есть за время реализации майского указа президента, смертность снизилась на 5,3%. В трудоспособном возрасте за этот же период показатель снизился на 16,7%", - сказал Викторов.

При этом министр отметил, что средняя продолжительность жизни жителей республики составляет 72,95 года. "Сокращается и гендерный разрыв продолжительности жизни - по итогам 2018 года он составил 11,4 года", - добавил Викторов.

По данным пресс-службы республиканского правительства, в 2018 году на здравоохранение в Чувашии было выделено 19,4 млрд рублей. В каждом районе республики функционируют центральные больницы, в регионе обновлено 179 ФАПов, действуют 14 передвижных медицинских комплексов для сельских жителей.