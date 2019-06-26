Владимирская чиновница объяснила свои слова о призыве рожать вместо учебы

ВЛАДИМИР, 26 июня. /ТАСС/. Заявление замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, посоветовавшей девочкам не бояться ранних родов, было направлено на снижение абортов в регионе. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ходе круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина положительно отозвалась о ранних родах, выразив мнение, что это даст более здоровое поколение, пусть и в ущерб образованию матери.

"Фраза вырвана из моего почти 30-минутного выступления, я говорила о том, что не должна учеба или другие жизненные ситуации, мешать беременности. С наступлением совершеннолетия, с наступлением фертильного возраста женщина должна беременеть и рожать детей, и чем раньше она это сделает, тем меньше у нее будет хронических заболеваний, меньше хромосомных заболеваний у плода. А первый аборт для женщины опасен в любом возрасте, на нем настаивают, бывает, родители по причине того, что нужно получить образование, закончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой и так далее. Сегодня приоритеты нужно менять - раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идет на образование и получение материальных благ", - сказала она.

По данным Арсениной, которая сама является дипломированным врачом, частые аборты приводят к онкологическим заболеваниям, и только 25% женщин, сделавших аборт во время первой беременности, практически здоровы, у половины нарушается репродуктивная функция. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал высказывание чиновницы "неудачной формулировкой, интерпретированной рядом СМИ, как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним".

"Мысль Юлии Владимировны мне понятна, но я ее не разделяю. Каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее сначала получить профессиональное образование, обеспечить себе достойный уровень жизни. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости", - привела ТАСС слова главы региона пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

По данным департамента здравоохранения администрации Владимирской области, в 2018 году в регионе было сделано 2688 абортов.