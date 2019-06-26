В замещающую семью направят приемного ребенка, к которому применили силу в больнице Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Малолетний ребенок, к которому применила силу практикантка в Морозовской больнице в Москве, попал в медучреждение после изъятия из подмосковной приемной семьи в связи с поступившей информацией о насилии. Его после выписки направят в замещающую семью, сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Все факты по поводу насилия [в приемной семье] сейчас проверяются, ребенок был изъят из приемной семьи, следственные органы ведут проверку. Мальчика (после выписки - прим. ТАСС) определят в другую замещающую семью", - сказала Мишонова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту применения силы к ребенку медсестрой московской больницы. В соцсеть попал ролик, где видно, как женщина применяет физическую силу, а затем пытается привязать маленького пациента к кровати. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова тогда сообщила, что в Морозовскую больницу мальчик попал из приемной семьи, проверяются также факты насилия со стороны приемной матери.