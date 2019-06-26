Северо-Осетинский госуниверситет и ЮНВТО воссоздадут маршрут исторического Шелкового пути

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) вместе со Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) для развития туризма в республике разработают тур по маршруту исторического Великого Шелкового пути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"СОГУ стал аффилированным членом Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая изъявила желание разработать совместный маршрут исторического Великого Шелкового пути, который пролегал через Аланию. Это поможет развитию потенциала республики для привлечения туристов в регион", - сказал собеседник агентства.

Маршрут планируется проложить через Дарьяльское и Алагирское ущелья. Там располагаются памятники природы и истории, которые сохранились со времен предков осетин - алан. Практически каждый населенный пункт на этой территории представляет собой музей под открытым небом. Также там расположены уникальные источники Тиб-1 и Тиб-2 с целебными минеральными водами.

Путь будет охватывать и строящийся всесезонный курорт "Мамисон", в котором будут созданы горнолыжные трассы общей протяженностью более 20 км с перепадом высот более 1,1 тыс. м.

Для развития туризма в республике в СОГУ также функционирует кафедра предпринимательства, сервиса и туризма. В прошлом году университет аттестовал первых гидов-экскурсоводов. Программу профессиональной переподготовки разработали сотрудники СОГУ.

Всемирная туристская организация - это специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран. Организация отвечает за поощрение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Вместе с университетом из Северной Осетии в организацию приняли комитет по туризму Хорватии, Российский союз туристического развития и Высший институт туризма и гостиничного бизнеса Саудовской Аравии.