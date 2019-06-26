Заксобрание Петербурга предложило ввести запрет на работу в России гидов-иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду приняли постановление, согласно которому они предлагают вынести на рассмотрение в Госдуму закон, запрещающий иностранным гражданам работать в России в качестве экскурсоводов.

"Мы сегодня приняли довольно важную инициативу по гидам-переводчикам, которая установила обязанность наличия у гидов российского гражданства и прохождение системы аттестации гидов-переводчиков. Предлагается также инициатива об установлении ответственности за нарушение этих правил, которые мы предлагаем установить", - рассказал на заседании парламента один из авторов инициативы, депутат Алексей Макаров.

Парламентарии приняли эту инициативу, далее проект федерального закона направят на рассмотрение в Госдуму.

Как уточнил в своем Telegram-канале еще один cоавтор законопроекта, депутат заксобрания Денис Четырбок, парламентарии предлагают разработать профессиональные программы обучения для экскурсоводов и создать государственный реестр аттестованных специалистов. За отсутствие необходимых знаний и аккредитации депутаты предлагают штрафовать нарушителей на 20-100 тыс. рублей. Предполагается также выдворение иностранцев из России как нарушителей миграционного законодательства, отметил Четырбок.