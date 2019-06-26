Журналист Los Angeles Times позвал американцев в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Журналист из США Джеф Опдайк, который в своей статье рекомендовал посетить Крым, несколько раз посещал полуостров и проявлял большой интерес, путешествуя по региону. В Крыму же всегда рады видеть гостей из США и других стран, сообщил ТАСС в среду председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Ранее на сайте газеты Los Angeles Times появилась статья Опдайка, который рассказывал о своем путешествии по Крыму, достопримечательностях Ялты и Севастополя, местных винах и других полезных для туристов моментах. Он отмечал, что Крым стоит посетить, но предупреждал, что из-за этого могут быть неприятности при въезде на территорию Украины, которая не признает итоги референдума по вопросу воссоединения с Россией, прошедшего в 2014 году на полуострове.

"Он [журналист] пять раз был в Крыму, проехал очень многое, интересовался очень сильно. [Его впечатления, представленные в статье] - абсолютно ожидаемый эффект, который Крым оказывает на нормального вменяемого человека, а он профессиональный журналист, который рассказал, что видел сам. С такими же заключениями уезжают все иностранцы, которых мы встречали, которые сами приезжали отдыхать", - рассказал Черняк.

Он напомнил, что только в 2018 году полуостров посетили представители 144 стран. "Это говорит о доверии, которое заработал Крым в кратчайшие сроки. В 2014 году ситуация была под вопросом, но в 2015-2016 году Крым, крымчане, руководство Крыма, руководство федерации переменило ход мышления всем иностранцам. И сейчас кроме заангажированных политиков, которые отрабатывают деньги, все остаются очень довольны Крымом", - отметил депутат.

Черняк подчеркнул, что в Крыму рады видеть и Опдайка, и других иностранцев.

"Ни одного отрицательного репортажа, заметки какой-то в соцсетях, кроме проплаченных, не было за все эти годы. Перелом [общественного мнения в пользу Крыма] наступил давно и большой, есть люди, которые действительно не подменяют политику, двойные стандарты не применяют. В Крым можно ехать отдыхать, здесь безопасно, комфортно, на любой уровень и кошелек. И есть миллионы людей, которые это знают, и единицы политиков, которые сидят на зарплате и за нее пытаются полить грязью Крым, используют нерадивых журналистов и блогеров", - добавил собеседник.

Турпоток в Крыму

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.