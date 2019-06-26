Единороссы предложили упорядочить определение мест для установки дорожных камер

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает законодательно закрепить порядок определения мест, где должны размещаться камеры фото- и видеофиксации, а также передать саму систему фиксации нарушений на дорогах от частных компаний государству. Об этом сообщил координатор партпроекта "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Считаю необходимым установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото- видеофиксации нарушений на дорогах. Для этого камеры нужно включить в перечень технических средств организации дорожного движения, к которым уже относятся, в частности, светофоры, знаки и разметка", - сказал Афонский, слова которого в среду приводит пресс-служба единороссов.

Кроме того, заявил политик, необходимо передать государству саму систему фиксации нарушений на дорогах. По его словам, в этом году Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в ходе проверки установки видеокамер в регионах: так, в Ингушетии, Дагестане, Костромской области и Севастополе оказалось, что частные компании получили более 60% средств, поступивших от штрафов в бюджеты, выписанных с помощью видеокамер, а в Еврейской автономной области - 90%. По мнению Афонского, это говорит о том, что сейчас система "не защищена от превращения в инструмент зарабатывания денег".

Депутат напомнил, что сегодня полномочия органов власти по согласованию мест установки передвижных камер фото- и видеофиксации законодательно не закреплены, из-за чего зачастую такие камеры появляются в бессистемном порядке. "Этим занимаются коммерческие организации, как правило, с целью фиксации максимального количества нарушений. По сведениям федерации автовладельцев России, порядка 40% передвижных камер устанавливается некорректно", - отметил он.

По данным Афонского, бессистемно на российских дорогах сегодня используется 4 тыс. передвижных камер. Решение проблемы политик видит в ревизии всех точек, где установлены такие комплексы. "Надо добиваться, чтобы они применялись исключительно в местах концентрации ДТП, и расположение таких зон водители должны видеть в открытых сервисах", - заключил Афонский.

В среду во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, президент России Владимир Путин заявил, что прятать камеры на опасных участках автодорог недопустимо. Он подчеркнул, что цели установки таких камер - снизить аварийность и травматизм на дорогах и повысить дисциплину водителей, а не оштрафовать их.