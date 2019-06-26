ВШЭ стала единственным из вузов РФ, вошедшим в топ-100 рейтинга THE молодых университетов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-100 рейтинга молодых университетов по версии британского издания Times Higher Education (THE). Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ВШЭ.

Отмечается, что в рейтинг входят вузы, созданные не более 50 лет назад. "Высшая школа экономики продемонстрировала взрывной рост - на 24 позиции - и заняла 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education. ВШЭ - единственный российский вуз в топ-100 этого рейтинга", - сообщили в пресс-службе.

По словам старшего директора по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирины Карелиной, для вуза вхождение в рейтинг не является самоцелью. "Для нас важно преодолеть "недостаток" молодых университетов - признание в глобальной среде их академической репутации", - привели в пресс-службе вуза слова Карелиной.

В свою очередь, редактор рейтинга Фил Бейти отметил, что "такое продвижение ВШЭ связано и с развитием всестороннего и сбалансированного спектра индикаторов THE. "Но главным фактором успеха стали растущие возможности университета по привлечению внешнего финансирования научных исследований, а также, прежде всего, увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ", - привели слова Бейти в пресс-службе.

НИУ ВШЭ впервые вошел в рейтинг молодых университетов THE в 2017 году и за два года продвинулся почти на 40 позиций. Вторым молодым российским вузом, попавшим в данный список, стал Сибирский федеральный университет, который расположился в группе 301+. Он представлен в рейтинге впервые.

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. Их коэффициенты отражают специфику молодых университетов, которые еще набрали необходимую академическую репутацию. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. При этом коэффициенты показателей отражают специфику молодых университетов, которые еще набрали необходимую академическую репутацию.