ОНФ просит запретить строить многогоэтажки в районах Сочи с низкой плотностью застройки

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к мэру Сочи Анатолию Пахомову с предложением запретить строительство многоквартирных домов в зоне застройки малоэтажными жилыми домами, так как под видом многоквартирных домов на землях под индивидуальную жилую застройку в городе возводят многоэтажные самострои, сообщается в среду на сайте ОНФ.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена под видом реконструкции, а по новому решению судов подлежит сносу, на 2019 год в Сочи запланирован снос 54 таких объектов.

"Эксперты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае направили обращение главе Сочи о необходимости запретить строительство многоквартирных домов в районах с низкой плотностью застройки. Активисты ОНФ предложили главе города организовать внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования в части исключения из территориальной зоны Ж-2 условно разрешенного вида использования "многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.

Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки. В таких зонах разрешено строительство частных домов, детских дошкольных, школьных и образовательных учреждений, специализированного жилого фонда (общежитий, приютов и т. д.). Условно разрешено по закону на таких территориях строить и многоквартирные дома не выше трех этажей.

Изменения, по мнению активистов, позволят не допустить впредь ситуации, сложившейся в Сочи. По данным ОНФ по региону, проблема в сфере строительства в Сочи произошла из-за того, что многоквартирные дома возводили на землях для индивидуальной жилой застройки или на садовых участках, а потом узаконивали их под видом реконструкции объекта. Это влечет за собой нагрузку на существующие коммунальные сети, возникает необходимость строительства дополнительных, дольщикам в таких домах приходится строить эти сети за свой счет.

Власти Сочи в феврале составили интерактивную карту самостроев, в которую внесены более 1 тыс. объектов, незаконно занимающих такие земельные участки.