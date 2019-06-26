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Кириенко заявил, что общая оценка населением работы ОНФ за прошлый год не изменилась

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что это неплохой результат, поскольку оценка деятельности всех общественно-политических институтов ухудшилась

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что общая оценка деятельности Общероссийского народного фронт (ОНФ) за прошлый год не изменилась.

"Мы договорились, что в "Георейтинг" (опрос ФОМ - прим. ТАСС), который три раза в год делается по всей стране, мы в обязательном порядке закладываем вопрос об оценке деятельности ОНФ. Общая оценка деятельности ОНФ стабильна: она не улучшилась и не ухудшилась", - сказал Кириенко в среду, выступая на заседании центрального штаба Народного фронта.

По его словам, это неплохой результат, так как оценка деятельности всех общественно-политических институтов просела на фоне изменения пенсионной системы.

"Дальше интересно. Если при этом посмотреть по регионам... то известность Народного фронта в Чукотском округе: 66% населения знают про ОНФ, в Республике Адыгея - 55%, в Алтайском крае - 45%, то есть у нас десятки регионов, где [узнаваемость] выше 40%, но при этом в Кемеровской области - 11%... в Бурятии - 12%, в Республике Башкортостан - 17%, в Удмуртии - 17%, в Камчатском крае - 17%. Разрыв в три с лишним раза", - подчеркнул Кириенко.

Он призвал руководство ОНФ обратить внимание на эти показатели и усилить работу в регионах.

Теги
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