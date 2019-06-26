Страховщики считают необходимым ввести тариф на рассылку уведомлений о диспансеризации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Страховые медицинские организации (СМО) считают необходимым установить специальный тариф для рассылки уведомлений о диспансеризации, сообщила в среду пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Сейчас именно на страховые медицинские организации возложена миссия как первичного информирования, так и контроля за прохождением диспансеризации. Создание особого тарифа для уведомлений от страховых медицинских организаций является важной задачей. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на почтовую рассылку приходится 46,6% всех уведомлений от СМО, а на СМС-сообщения - 33%", - цитирует пресс-служба вице-президента союза Дмитрия Кузнецова.

По его словам, специальный тариф для рассылок и сообщений страховых медицинских организаций позволит повысить интенсивность информирования.

Зампредседателя ФОМС Светлана Кравчук отметила, что под информированием подразумевается не просто напоминание гражданам о праве пройти профилактику. "Четкие объяснения, в какой медицинской организации это можно сделать, сообщить о графике ее работы, проконтролировать явку и, в случае, если гражданин не явился на диспансеризацию, выяснить причины, напомнить еще раз, и что особенно важно - разъяснить риски связанные с поздним выявлением хронических и онкологических заболеваний", - приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что в 2018 году информацию о необходимости прохождения диспансеризации получили 33 млн человек. "По данным Минздрава, ее прошли 21,9 млн человек (92% от запланированного количества). В 2019 году информированию подлежат 51 млн застрахованных и, по данным ВСС, в 2019 году к данному моменту уже было 20 млн информирований. Из числа проинформированных более 6,5 млн человек уже прошли диспансеризацию", - сообщает пресс-служба.

Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает охват ежегодными профилактическими осмотрами и диспансеризацией к 2024 году более 102 млн человек. Информирование всех застрахованных о возможности пройти профилактические мероприятия должно составить 100% к этому сроку.