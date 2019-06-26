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Кириенко высоко оценил медиафорум ОНФ, состоявшийся в мае в Сочи

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал о положительных отзывах и от участников форума, и от журналистов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на прошедшем в мае медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи состоялся "откровенный и полезный разговор".

"Благодарю всех, кто участвовал в организации медиафорума в Сочи. Получился хороший, честный разговор. Более того, целый ряд вопросов был решен через то, что они были подняты на медиафоруме", - сказал Кириенко в среду, выступая на заседании центрального штаба ОНФ.

Он отметил, что получал положительные отзывы и от участников форума, и от работавших на мероприятии журналистов.

Шестой медиафорум ОНФ "Правда и справедливость" проходил в Сочи 14-16 мая, его участниками стали порядка 500 человек. Первый медиафорум состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый - в Калининграде.

Теги
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