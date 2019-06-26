Роскомнадзор определил функции Центра мониторинга и управления сетями общего доступа

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор определил цели, функции и порядок работы Центра мониторинга и управления сетями общего доступа в случае возникновения угроз целостности работы и безопасности Рунета. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Центр будет отслеживать состояние сетей связи, взаимодействие с информационными системами операторов связи, различных ведомств и другими внешними информационными системами, а также вести мониторинг маршрутно-адресной информации.

Согласно документу, для организационно-технического обеспечения учета информации Центр будет исполнять следующие функции: сбор, обработку и хранение информации о точках обмена трафика, об инфрастуктуре сети связи общего пользования (ССОП), о линиях связи, пересекающих государственную границу РФ, об автономных системах, о средствах противодействия угрозам.

Для выявления угроз безопасности Центр будет выполнять мониторинг функционирования ССОП и сети интернет, включая мониторинг доступности услуг связи, маршрутов сообщений электросвязи, инцидентов информационной безопасности ССОП и сети интернет. В случае выявления инцидентов Центр должен предоставить Роскомнадзору доклад о состоянии ССОП и сети интернет.

При возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России ССОП и сети интернет Центр мониторинга и управления должен передать указания центральному управлению и проконтролировать их исполнение, отслеживать ход аварийно-восстановительных работ. Также Центр ответственен за осуществление ведения замещающей корневой зоны в составе национальной системы доменных имен в случае выявления угроз. В ходе устранения последствий инцидентов Центр взаимодействует с Национальным центром управления обороной РФ, ФСО, ФСБ, Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС и подразделениями Минкомсвязи, Роскомнадзора и Россвязи.

В проекте приказа Роскомнадзора отмечено, что операторы связи будут предоставлять Центру необходимую для его работы информацию. Данные об инфраструктуре связи будут храниться в информационной системе мониторинга и управления ССОП в течение всего периода функционирования сети связи, а также в течение 10 лет после ликвидации сети. Статистическая информация о выявленных угрозах, уязвимостях, авариях инфраструктуры связи, получаемая в процессе мониторинга ССОП и сети интернет, будет храниться в течение 20 лет. Персональные данные будут храниться в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".