Кабмин рассмотрит поправки в законодательство о социальном страховании

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание. На повестку дня вынесено 12 вопросов, которые, в частности, касаются внесения изменений в федеральные законы в области социального страхования, хранения персональных данных, доступности дошкольного образования.

Урегулирование жалоб по соцстрахованию

Согласно повестке, основной темой станет рассмотрение проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и статью 23 федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Документом предлагается ввести норму об обязательном досудебном порядке урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом Фонда социального страхования решением о назначении обеспечения по страхованию. В частности, речь может идти о его размере или об отказе в назначении обеспечения по страхованию.

Правительство в настоящий момент ведет работу по созданию новой модели страхования от профессиональных заболеваний. В Минтруде ожидают, что она может заработать в России в течение ближайших пяти лет.

Кроме того, в 39 регионах страны реализуется пилотный проект по осуществлению прямых выплат по социальному страхованию. В остальных регионах пособия застрахованным лицам выплачиваются работодателем, для которого при этом уменьшается сумма страховых взносов.

Министры также рассмотрят ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Их цель - обеспечить государственные органы и граждан достоверной и полной статистической информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора, создать эффективные механизмы общественного контроля с целью обеспечения независимого экспертного мнения в области изучения социальных причин преступности, оценки эффективности работы государственных органов, своевременного выявления проблемных районов и регионов и эмпирическую базу для развития отечественной криминологической науки. Кроме того, члены правительства обсудят поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, регламентирующие привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Речь пойдет об определении размера зачисляемых на лицевой счет осужденных заработной платы, пенсии или других доходов, прохождении профессионального обучения или получении среднего профессионального образования.

Поддержка экспорта и персональные данные

Ожидается, что на заседании правительства будет уделено внимание дальнейшему развитию системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий с использованием инфраструктуры центров поддержки экспорта, повышению качества оказываемых услуг и предоставлению государственной поддержки для малого бизнеса, экспортирующего свои товары и услуги. Помимо этого, министры примут решение о введении понятия "оригинального лекарственного препарата" и "фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов". Будут также уточнены определения понятий "референтного лекарственного препарата", "воспроизведенного лекарственного препарата" и "взаимозаменяемого лекарственного препарата".

На повестку дня вынесено обсуждение поправок в закон "Об ипотечных ценных бумагах", которые предусматривают, что в случае, если в ипотечное покрытие облигаций включены права требования, обеспеченные залогом прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, то при расторжении такого договора денежные средства, находящиеся на счете эскроу, подлежат перечислению на залоговый счет участника долевого строительства, права по которому переданы в залог, и должны выступать обеспечением по соответствующим облигациям.

В завершение заседания члены кабмина примут решение об отнесении сведений, характеризующих генетические особенности человека, к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита. Цель - обеспечить соблюдение конституционных прав граждан в сфере отношений, связанных с обработкой биометрических персональных данных.