Госдума обсудит бессрочные полномочия мировых судей и сокращенный день для сельчанок

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, снимающий ограничение сроков полномочий для мировых судей. При этом предельный возрастной ценз пребывания в должности сохраняется на уровне 70 лет.

Как пояснял ранее секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов, мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет в зависимости от законодательства субъекта РФ. Поэтому сроки полномочий мировых судей в регионах варьируются от трех лет в Москве до пяти лет в Татарстане, а с учетом переназначений - от пяти до 10 лет.

По словам Момотова, практика постоянного переназначения должна быть прекращена, так как она противоречит конституционному принципу несменяемости судей и кроет в себе риски давления на правосудие.

"Предлагается внести изменения в закон "О статусе судей в РФ" и закон "О мировых судьях в РФ". Предусматривается, что полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Институт мировых судей был введен в России в 1998 году. С тех пор их число выросло в 1,5 раза: в настоящее время в России действуют 7 654 мировых судьи. Они ежегодно рассматривают 70% гражданских дел, 80% дел об административных правонарушениях и почти 50% всех уголовных дел.

Сокращенный рабочий день для жительниц села

В повестку заседания на четверг также включено первое чтение законопроекта о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности. Ранее первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев пояснил, что эта норма есть и сейчас, но Трудовой кодекс "очищается от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты".

В связи с этим группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла законопроект, согласно которому для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: не более 36 часов в неделю с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе.