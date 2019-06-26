Детский омбудсмен Владимирской области прокомментировал слова чиновницы о ранних родах

ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев считает, что слова замдиректора регионального департамента здравоохранения Юлии Арсениной о ранних родах были неправильно поняты. Они касались того, что, по статистике, шанс родить здорового ребенка выше у молодых родителей, сказал он ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ходе круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, замдиректора департамента здравоохранения области Юлия Арсенина положительно отозвалась о ранних родах, выразив мнение, что это даст более здоровое поколение, пусть и в ущерб образованию матери.

"Каждый, кто читает [ее слова], видит то, что ему нравится. Я так понимаю, что в словах замдиректора департамента здравоохранения увидели, что она предлагает рожать несовершеннолетним. Но на самом деле, там ни одного слова не было о несовершеннолетних. Она говорила о том, что здоровые дети, конечно, чаще рождаются у молодых родителей", - сказал Прохорычев.

Ранее в беседе с ТАСС Арсенина заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а она выступала за снижение числа абортов. По данным департамента здравоохранения администрации области, в 2018 году в регионе было сделано 2688 абортов.