В Обнинске отметили День мирного использования ядерной энергии

ТАСС, 27 июня. День мирного использования ядерной энергии, который отмечается в Калужской области 26 июня в память о пуске в 1954 году первой в мире атомной электростанции в Обнинске, может в 2024 году стать федеральной памятной датой. Об этом сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в среду на торжественном вечере во Дворце культуры Обнинска, посвященном памятной дате.

"Впервые именно в нашем городе, еще тогда не городе, Обнинске, произошло мирное применение атомной энергии. Неслучайно мы приняли [поправки в] закон ("О памятных датах и праздниках Калужской области" - прим. ТАСС), установили памятную дату мирного использования атомной энергии. Я думаю, что он будет принят к юбилею (70-летию со дня пуска Обнинской АЭС) в [2024 году] в целом в стране. Это было бы совершенно справедливо", - сказал он.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС пояснили, что в феврале 2017 года Законодательное собрание Калужской области приняло поправки в "Закон о памятных датах и праздниках", согласно которым в день пуска первой в мире атомной электростанции будет отмечаться День мирного использования атомной энергетики. В настоящий момент депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр совместно с Росатомом прорабатывает вопрос о праздновании Дня мирного атома на всероссийском уровне.

Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов на торжественном вечере отметил, что именно пуск АЭС 65 лет назад дал мощный толчок развитию региона в целом и Обнинска в частности. "Сегодня можно с уверенностью говорить, что Калужская область является одним из лидеров в развитии науки, в создании высокотехнологичных производств", - сказал он.

Обнинская АЭС была запущена 26 июня 1954 года. 29 апреля 2002 года главный реактор станции был остановлен после 48 лет безаварийной эксплуатации. АЭС продолжила работу в режиме вывода из эксплуатации. Закрытие станции было вызвано тем, что дальнейшая ее эксплуатация утратила научно-техническую целесообразность. В сентябре 2002 года из реактора была выгружена последняя топливная сборка.