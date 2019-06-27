Власти Якутии компенсируют администрациям арктических районов налоговые льготы для жителей

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Якутии компенсируют администрациям 13 арктических и северных районов выпадающие налоги после решения об освобождении жителей этих районов от транспортного, имущественного и земельного налогов для физических лиц. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов.

"Выпадающие доходы муниципальных образований составят около 200 млн рублей за пять лет. Эту сумму мы компенсируем из регионального бюджета", - сказал Солодов.

Ранее по инициативе главы Якутии Айсена Николаева жителей арктических районов освободили от уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов. Это было сделано в целях создания условий для повышения комфортности проживания и стабилизации численности населения в Арктической зоне Якутии.

В состав Арктической зоны входят 13 муниципальных образований Якутии, в которых проживает 67,7 тыс. человек. Это семь процентов от всего населения республики.