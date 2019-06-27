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Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia

Чаще всего о проблемах с функционированием интернет-энциклопедии сообщают пользователи из США и европейских стран
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© AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 27 июня. Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США [03:38 мск]", - сказано на сайте сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы, в том числе России.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).

Теги
СШАГерманияДанияВеликобританияРоссия
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