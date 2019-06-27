Более 32 тыс. человек в 2018 году посетили зону медицинского туризма "Лэчэн" на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июня. /ТАСС/. Не менее 32 тыс. человек в прошлом году посетили пилотную зону медицинского туризма - кластер "Лэчэн" в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это на 69,1% больше по сравнению с 2017 годом.

В 2013 году Госсовет КНР одобрил создание кластера "Лэчэн", который находится в районе Боао на восточном побережье острова Хайнань между городами Хайкоу и Санья. Площадь кластера составляет 20 кв. км, на его территории открыты клиники традиционной китайской и западной медицины, оказывающие оздоровительные услуги международного класса.

Как сообщает газета, в прошлом году доход медучреждений кластера достиг 365 млн юаней ($53,7 млн). Это в 2,3 раза больше показателя 2017 года. К 2030 году на территории пилотной зоны будет реализовано не менее 100 инвестиционных проектов - из них 71 уже получил официальное одобрение.

Согласно заявлению китайских властей, "Лэчэн" призван стать крупнейшей в мире научно-исследовательской базой, оснащенной передовой медицинской техникой, а также платформой для обмена кадрами и сотрудничества в сфере здравоохранения с другими странами. Ожидается, что кластер также будет содействовать развитию отрасли медицинского туризма Китая.