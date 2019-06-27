При кабмине Японии создали кризисный штаб на случай непогоды в зоне проведения саммита G20

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Кризисный штаб в связи с угрозой сильных ливней в районе проведения саммита Группы двадцати в Осаке создан в канцелярии кабинета министров Японии. Об этом сообщили ТАСС организаторы совещания G20.

В настоящее время к югу от Японии, по этим данным, формируется мощная зона низкого давления, которая потенциально способна преобразоваться в тайфун. По расчетам метеорологов, он может пойти на северо-восток и нанести удар по юго-западным районам основной территории Японии.

В настоящее время в районе города Осака уже идет дождь. Специалисты предупреждают, что он будет усиливаться в течение дня. Саммит "двадцатки" пройдет в городе Осака 28 - 29 июня.