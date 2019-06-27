Власти Бурятии открыли горячую линию для консультации пассажиров аварийно севшего Ан-24

ТАСС, 27 июня. Власти организовали горячую линию для пассажиров самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку на севере Бурятии, для оказания помощи по восстановлению документов и получению материальной компенсации за утраченные во время ЧП ценности, сообщил ТАСС начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Северо-Байкальского района Андрей Печкин.

"Открыта горячая линия по Северобайкальскому району по приему обращений по восстановлению документов и при необходимости оказания материальной помощи на восстановление ценных вещей из багажа. Это номер ЕДДС Северо-Байкальского района - 8 (30130) 47-72-3", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пассажиры самолета, которые не пострадали, в настоящее время или уже находятся дома, или следуют поездом до своих населенных пунктов.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 47 человек, включая пятерых членов экипажа, вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. В воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. За медицинской помощью обратились 31 пассажир и два члена экипажа, четыре человека госпитализированы. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").