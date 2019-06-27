МИСиС, МГИМО и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Журнал Forbes представил рейтинг российских вузов 2019 года, оцененных по 10 параметрам. Первое место занял Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов)", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте издания.

Первое место рейтинга занял Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" с оценкой 54,11 балла из 100 возможных. На втором месте - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО) с 52,24 балла. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технической институт (МФТИ) с показателем 52,01 балла.

В первую десятку рейтинга также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (51,46 балла), МГУ имени М. В. Ломоносова (51,27 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, 51,04 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 50,89 балла), НИУ "Высшая школа экономики" (48,75 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (48,59 балла) и Российская экономическая школа (РЭШ, 48,14 балла).

За основу рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более тысячи учреждений высшего образования, который был подготовлен Минобрнауки. Отмечается, что методика рейтинга учитывает также статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Для создания рейтинга журнал также изучил биографии более 1600 участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Минобрнауки.

Первый рейтинг вузов Forbes представил в 2018 году, тогда лучшими вузами стали РЭШ, РАНХиГС и МФТИ.