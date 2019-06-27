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Суд взыскал с Первого канала 3,75 млн рублей в пользу бывшей жены сатирика Задорнова

Велта Задорнова требовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с Первого канала 3 млн 750 тыс. рублей в пользу бывшей жены сатирика Михаила Задорнова Велты Задорновой, следует из данных картотеки суда.

Задорнова требовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". Первую передачу телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую - 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Бывшая жена писателя требовала от канала компенсацию в размере 7,5 млн рублей, иск удовлетворен частично.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца.

Первый канал не ответил на запрос ТАСС.

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