Около 9,7 млрд рублей необходимо на покупку контейнеров для сбора отходов в регионах РФ

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Закрытие потребности по дефициту контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) потребует закупить в субъектах РФ около 750 тыс. контейнеров на сумму около 9,7 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на совещании о реализации в регионах Сибири госполитики в сфере обращения с ТКО советник гендиректора Российского экологического оператора (РЭО, проводник реформы обращения с отходами в РФ) Сергей Королев.

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"Много жалоб идет по отсутствию контейнеров. Мы провели анализ потребности контейнеров и пришли к выводу, что нужно около 750 тыс. единиц контейнеров, и, исходя из цены - 13 тыс. рублей за один контейнер, для этой цели необходимо 9,7 млрд рублей", - сказал Королев.

По его словам, сейчас разрабатывается механизм, согласно которому 80% средств на приобретение контейнеров будет предоставлено из федерального бюджета, а остальная часть - из бюджетов субъектов РФ. Ранее региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области "Магнит" заявил о нехватке контейнеров и закупке 7 тыс. контейнеров компанией за собственный счет.

В России 1 января стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.