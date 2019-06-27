ВЦИОМ: почти 60% молодых россиян довольны своей жизнью

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более половины (58%) россиян в возрасте 18-24 лет довольны своей нынешней жизненной ситуацией. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

"Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами. Так, более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны той жизнью, которую ведут. Схожие показатели среди респондентов старше 35 лет наблюдались только в группе 60+ (54%)", - говорится в сообщении.

В целом 59% респондентов устраивает их нынешняя жизнь, 28% видят как плохие, так и хорошие моменты. Негативно оценивают свое положение 22% опрошенных.

42% респондентов в возрасте 18-24 лет и 33% от 25 до 34 лет ожидают изменений к лучшему. При этом 45% граждан в возрасте 25-34 лет считают, что их положение в ближайшее время не изменится. Меньше всего оптимистов среди россиян в возрасте 45-59 лет - 14%. 30% опрошенных из этой категории ждут, что их жизнь изменится к худшему. В целом, почти половина россиян (42%) не ожидают изменений в ближайшее время. На улучшения надеются 26% опрошенных, к худшему готовятся 23% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 мая с участием россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.