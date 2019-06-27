Прощание с актрисой Аллой Покровской началось в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, началось в четверг в Московском художественном театре имени Чехова.

Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин. Гроб с телом Покровской установлен на сцене МХАТ. На экране сменяют друг друга фотографии актрисы - она запечатлена в своих лучших ролях. По левую руку от гроба сидит сын Аллы Покровской - Михаил Ефремов и ее родные, а также глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин.

"Она была фантастической актрисой. Студенты ее обожали", - сказал перед началом церемонии Калягин.

После прощания пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят Покровскую на Троекуровском кладбище.