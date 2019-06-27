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В Туве назвали фейком сообщения о найденном в медвежьей берлоге изувеченном мужчине

В полиции отметили, что фотографии, якобы доказывающие достоверность этой истории, появились в интернете еще несколько лет назад

КЫЗЫЛ, 27 июня. /ТАСС/. Информация об обнаружении в Туве мужчины, который провел месяц в берлоге у медведя со сломанным позвоночником, не соответствует действительности. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Минприроды республики.

Ранее в СМИ появилась информация, что житель Тувы по имени Александр целый месяц находился со сломанным позвоночником в берлоге медведя и сумел выжить. Уточнялось, что раненного хищником мужчину нашли охотники и в тяжелом состоянии доставили его в больницу.

"Это утка. У нас таких сообщений не было. Ни в одно медицинское учреждение в Туве этот человек не поступал. Если посмотреть внимательно на видео, то [слышны] закадровые голоса на каком-то другом языке, не тувинском", - сказали в ведомстве.

По данным полиции, размещенные в соцсетях фото появились еще несколько лет назад.

Экс-руководитель Госкомохотнадзора Тувы Геннадий Куулар сказал ТАСС, что в таком состоянии человеку выжить целый месяц практически невозможно. "Не то что в берлоге, в благоустроенной квартире попробуй выжить со сломанным позвоночником. Без еды и воды. Не верю", - сказал он.

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