В Риме открыли станцию метро Repubblica, не починив аварийный эскалатор

РИМ, 27 июня. /ТАСС/. Одна из центральных станций метро римского метрополитена - Repubblica, - закрытая на протяжении восьми месяцев после аварии эскалатора, была открыта, но без введения в строй неисправного оборудования. Об этом пишет в четверг столичная газета Il Messaggero .

В среду об открытии станции сообщила римская мэрия на своем портале, а мэр Рима Вирджиния Раджи на своей странице в Twitter извинилась перед гражданами и предпринимателями "за неудобства, вызванные экстренными ремонтными работами".

"Сломанный эскалатор загорожен защитными щитами, а перед ними образовался своего рода склад материалов", - пишет издание. При этом отмечается, что функционируют четыре других эскалатора, но вышедший из строя 247 дней назад так и не восстановлен, несмотря на потраченные компанией по обслуживанию общественного пассажирского транспорта Atac полмиллиона евро на проведение ремонтно-профилактических работ, уточняет Il Messaggero.

Эскалатор на станции Repubblica сломался 23 октября, значительно увеличив скорость движения, что привело к получению травм находившихся на нем в этот момент пассажиров. Большинство из них были болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч с местной "Ромой" в рамках "Лиги чемпионов".