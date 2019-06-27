Часть архива создателя пистолета ТТ продали на аукционе за 6,5 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Часть архива, а также неопубликованные воспоминания конструктора пистолета ТТ Федора Токарева проданы на торгах аукциона "12-й стул" за 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аукциона.

"Архив, представляющий историческую и музейную ценность, более чем в два с половиной раза превысил стартовую оценку, составлявшую 2,5 млн рублей, и ушел за 6,5 млн, с учетом комиссии", - сказали в пресс-службе. Архив включил 98 лотов. Были проданы и восьмитомные неопубликованные воспоминания, и первая самостоятельная оружейная работа, сделанная Токаревым в 15 лет.

Библиотека эзотерики семьи Моисеевых, 17 книг, были проданы почти за 2 млн рублей. Библиотека включала книги первой четверти ХХ века по магии, астрологии.

Автограф Владимира Маяковского на его поэме "Владимир Ильич Ленин", адресованный "Тов. Сытину" (Петр Сытин - историк, краевед, знаток Москвы), продан за 800 тыс. рублей. Уникальная фотография улыбающегося Маяковского за бильярдным столом (1928 год) ушла по стартовой цене - за 90 тыс. рублей.

Кроме того, с молотка ушло первое издание "Золотого теленка" с автографами Ильфа и Петрова за 1,1 млн рублей.