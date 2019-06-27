{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" были проведены пять DDoS-атак

По словам замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова, они не повлияли на качество проведения программы
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пять DDoS-атак было зафиксировано при проведении "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

На эту тему
Человек, должный, говорить. Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

"Да, действительно, в этом году мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента РФ. Одна атака была непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, а четыре были направлены на вывод из строя систем взаимодействия граждан с президентом РФ", - сказал он.

"Следует отметить, что мы имеем достаточно большой опыт отражения этих атак. Они не повлияли на качество проведения прямой линии с президентом РФ", - сказал Мурашов.

В новость были внесены изменения (11:58 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Подростки отправились в Китай от художественной школы и должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий
Читать полностью