Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" были проведены пять DDoS-атак

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пять DDoS-атак было зафиксировано при проведении "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

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"Да, действительно, в этом году мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента РФ. Одна атака была непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, а четыре были направлены на вывод из строя систем взаимодействия граждан с президентом РФ", - сказал он.

"Следует отметить, что мы имеем достаточно большой опыт отражения этих атак. Они не повлияли на качество проведения прямой линии с президентом РФ", - сказал Мурашов.

В новость были внесены изменения (11:58 мск) - добавлены подробности.