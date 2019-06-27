В РПЦ назвали реконструкцию Сергиева Посада социальным проектом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Планируемая реновация центра подмосковного Сергиева Посада делается в интересах местных жителей, паломников и туристов, а не Русской православной церкви, сказал ТАСС в четверг председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в городе планируется создать культурно-представительский и административно-деловой центр, в котором разместятся более 20 государственных и муниципальных учреждений. Также предполагается построить 11 районных и 20 локальных центров, включающих супермаркеты, кинотеатры, школы, детсады, аптеки и спортивные площадки, а также модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру. Стоимость работ местные власти оценивают в 120-140 млрд рублей.

"В рамках реализации проекта предполагается более 800 тыс. кв. м отдать под социальную инфраструктуру и жилищное строительство. Таким образом, это становится не проектом, связанным каким-то образом с "русским Ватиканом", а становится крупнейшим социальным проектом в России в малых городах, который создает совершенно новую современную среду обитания для жителей и тех, кто будет приезжать как паломники и туристы", - сказал он.

Сердце русского православия

По словам Калинина, публикации в СМИ относительно стоимости реализации проекта создают "антицерковную волну, что церковь транжирит людские деньги, но это вранье". Священнослужитель также напомнил, что город ежегодно посещают миллионы паломников и туристов.

"В Сергиевом Посаде находится Троице-Сергиева лавра, это сердце Русской православной церкви, куда за прошлый год приехали 2,5 млн человек. Это колоссальная нагрузка на город, поэтому проект этот неизбежен, иначе мы потеряем лавру. В этом проекте три четверти социальной инфраструктуры: инженерной, транспортной и прочей. Это крупнейший социальный проект, прежде всего для людей: для жителей, паломников и туристов", - добавил он.

В свою очередь руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры иеромонах Федор назвал стоимость работ по реновации завышенной. "Я думаю, эта цифра преувеличенная, на фоне того, что есть тенденция к тому, чтобы создать нервозную обстановку. Это представлено таким образом, что "посмотрите, как тут все плохо". Лавра - вполне место достаточное, но есть и другие задачи для города Сергиев Посад", - сказал он ТАСС.

В 2018 году в ходе заседания попечительского совета лавры патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил провести реконструкцию города, подчеркнув тем самым его особый исторический и духовный статус.