МИД России считает перспективным развитие туризма между Дальним Востоком и США

ТАСС, 27 июня. Развитие туризма - перспективное направление сотрудничества между западными регионами США и российским Дальним Востоком. Об этом по итогам прошедшего в Хабаровске 24-го заседания Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Петр Плихин.

"На заседаниях РАТОП решаются небольшие, но весьма конкретные вопросы <...> в области развития туризма между регионами. Туристический потенциал Дальнего Востока совершенно недооценен, и регионам Дальнего Востока есть что предложить зарубежным партнерам", - сказал Плихин.

Он отметил, что в последние годы развитие туризма между дальневосточными регионами и Западом США приобретает все большую определенность. По его словам, участники РАТОП обсуждают уже имеющиеся туристические продукты и разные возможности. "Люди начинают выходить на конкретные результаты, которые через какое-то время принесут конкретные плоды", - сказал Плихин.

Исполнительный директор РАТОП Дерек Норберг ранее сообщил, что видит необходимость в развитии авиасообщения и круизного туризма в связи с увеличением количества американских туристов, посещающих Дальний Восток. "Туризм со стороны США продолжает увеличиваться на Дальнем Востоке. Растет потребность в авиарейсе Петропавловск-Камчатский - Анкоридж, также мы наблюдаем рост круизного туризма, который предлагают американские компании", - сказал Норберг.