Медведев: необходимо сделать статистику правонарушений максимально полной и прозрачной

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство рассматривает меры, чтобы сделать статистику правонарушений максимально полной и прозрачной. О сути предлагаемых нововведений премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, открывая заседание правительства.

"Начнем с законопроектов, которые призваны сделать максимально полной, прозрачной и оперативной статистику зарегистрированных правонарушений, ход их расследования и исключить возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан в правоохранительные органы, - сказал премьер. - Теперь такие заявления сразу же в момент обращения будут вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики". По его словам, она разработана и действует в тестовом режиме, а Генпрокуратура получила все необходимые полномочия.

Медведев рассказал, что данные будут размещаться в открытом интернет-доступе с ограничениями, которые предусмотрены законом, что позволит вышестоящим органам взять на контроль любое сообщение о преступлении с первых минут после поступления заявления. Более того, следователям и дознавателям не нужно будет тратить время на переписку по электронной почте между правоохранительными органами различных уровней и другую бюрократию.

"Нельзя будет, что называется, потерять заявление, затягивать сроки его рассмотрения, прокуроры получат право требовать, чтобы следственные органы и органы дознания такие нарушения устраняли", - сказал премьер, уточнив, что прежде эта норма касалась только процедур дознания или предварительного следствия, но не самого факта приема заявления от граждан.

Он особо отметил, что следственные органы будут обязаны в течение суток уведомить прокурора о том, что у гражданина было принято заявление, или что ему было отказано в возбуждении уголовного дела, а прокурор обязан будет вынести свое решение в срок не более чем трое суток.