Госдума приняла закон о борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала в третьем и окончательном чтении законопроект о борьбе с театральными спекулянтами.

Закон вводит новые правила продажи и возврата билетов в театры, филармонии и на экскурсии, запрещая их реализацию по цене выше, чем указанная на билете. Распространять билеты смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора, причем комиссия посредника не должна превышать 10%. Запрещается любая перепродажа билетов, исключение делается лишь для случаев однократной продажи гражданином купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал.

Теперь билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте: размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Так, покупателю вернут полную стоимость билета, если до мероприятия осталось не менее 10 дней. Не менее половины суммы компенсируют, если до спектакля осталось 5-10 дней, и лишь треть, если 3-5 дней. В случае возврата билета менее чем за три дня до культурного события театр или музей будут вправе не компенсировать покупателю стоимость билета. В то же время зритель может рассчитывать на полную компенсацию в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

В случае, если зритель пропустил мероприятие в связи со своей болезнью или смертью члена семьи (близкого родственника) и может подтвердить это документально, порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами кабмина.

В театрах, филармониях и музеях появятся именные билеты, дающие право на вход только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Также закон дает право организациям культуры распространять невозвратные билеты - это относится к тем билетам, абонементам или экскурсионным путевкам, которые продаются по льготам, специальным программам и акциям, например, пенсионерам и студентам.

Кроме того, Минкультуры наделяется полномочиями утверждать общие формы билетов, в том числе электронных, "как бланки строгой отчетности, содержащие реквизиты". Сами театры и музеи будут вправе самостоятельно устанавливать отдельные элементы оформления билетов, абонементов и экскурсионных путевок на свои мероприятия. Вступление закона в силу предусматривается с 1 сентября этого года.