Медведев обещает полностью решить проблему доступности детских садов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ будет работать над тем, чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования в стране, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет к сегодняшнему дню составила 100%, ну точнее 99 с небольшим. Для детей до трех лет этот показатель ниже", - сказал Медведев на заседании правительства.

"Чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования, мы продолжим принимать меры, будем работать в том числе и в рамках национальных проектов", - подчеркнул председатель правительства РФ.

"Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию", - сказал Медведев.