Дума приняла закон о безвозмездной передаче госорганам объектов культурного наследия

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, разрешающий федеральным и региональным органам власти безвозмездно использовать здания, относящиеся к объектам культурного наследия.

Согласно тексту закона, передача таких объектов в безвозмездное пользование теперь возможна и "федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления".

На сегодняшний день указанные объекты разрешено передавать только культуроохранным и детским общественным объединениям, организациям инвалидов, образовательным, благотворительным и религиозным организациям, общероссийским творческим союзам, учреждениям науки и культуры, а также "центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий" (Ельцин-центр).

Речь идет о памятниках истории и культуры, находящихся в государственной собственности и включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. Сейчас ряд федеральных органов государственной власти уже занимает помещения в объектах культурного наследия на основании ранее заключенных договоров. В частности, это относится к военным комиссариатам Минобороны и территориальным управлениям Судебного департамента при Верховном суде РФ, отмечается в пояснительной записке.