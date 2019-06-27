Врио главы Курской области представил народную стратегию развития региона до 2024 года

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Народную стратегию развития Курской области до конца 2024 года, разработанную экспертами и представителями общественности в ходе "мастерских проектов", представили в четверг на Среднерусском экономическом форуме в Курске. Основные цели стратегии перекликаются с майским указом президента и позволят развить отстающие отрасли в регионе, сообщил врио главы Курской области Роман Старовойт.

"Мастерские проектов" для разработки предложений по модернизации различных сфер жизни Курской области при участии представителей бизнеса, общественных организаций, экспертов по инициативе администрации Курской области заработали в Курске в апреле 2019 года.

"Мы сфокусировались на пяти проблемах, были созданы пять мастерских, которые работали 1,5 месяца. Если мы сконцентрируемся на решении этих основных проблем, то подтянется все остальное", - сказал Старовойт.

Как отметил врио главы Курской области, основными критериями для отбора проектов при включении в народную стратегию развития региона стали синхронизация с национальными проектами, а также стратегией социально-экономического развития Курской области, которую к августу 2019 года должен разработать РАНХиГС. Также при отборе уделялось внимание достижению быстрых результатов при минимальных финансовых вложениях. В результате к реализации в различных сферах жизни отобрали 51 проект.

"В итоге мы сформировали народную стратегию развития Курской области до 2024 года включительно", - добавил Старовойт. Среди целей, предусмотренных стратегией - увеличение продолжительности жизни населения с 72 до 76 лет, снижение уровня экологически обусловленных заболеваний на 20%, количества мест концентрации ДТП в регионе в два раза.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26 и 27 июня. Главной темой форума в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок участвуют более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.