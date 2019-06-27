Федермессер заявила, что фильм о докторе Лизе сняли очень своевременно

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Фильм "Доктор Лиза" об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, трагически погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года, снят своевременно, чтобы не дать "зарубцеваться" памяти о ней. Такое мнение высказала ТАСС руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

Съемки картины режиссера Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли завершились в конце мая. Как ожидается, фильм выйдет в прокат в 2020 году.

"Мне кажется, что это очень своевременная и нужная картина. Хорошо, что у людей, которые причастны к работе над ней, хватило смелости и нахальства, в хорошем смысле. Здесь нужно по-живому. Некоторым шрамам нельзя давать зарубцеваться", - сказала Федермессер.

Она отметила, что к работе над обсуждением ряда сцен ее привлекала Хаматова в процессе съемок.

Картина расскажет об одном дне из жизни доктора Лизы. По сюжету, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летие со дня свадьбы. Елизавета Глинка освободила для себя этот день, однако ей необходимо ненадолго зайти на работу - в свой фонд. Как только она переступает порог, начинается череда ежедневных дел. В фильме также задействованы Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.

Федермессер отметила, что для просмотра фильма ей потребуется особый отстраненный взгляд простого зрителя, чтобы воспринимать фильм как художественное кино.

"Если я смогу настроить себя на то, чтобы просто пойти посмотреть историю, я обязательно пойду. Иначе, вне зависимости от художественных качеств этого фильма, будет очень тяжело. Потому что это про Лизу, это про маму (Вера Миллионщикова, основатель и главный врач Первого московского хосписа - прим. ТАСС), это про паллиатив, про обезболивание, про меня. Плакать не хочу", - сказала собеседница агентства.