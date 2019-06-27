Госдума отменяет обязательную подачу инвалидами справок для получения соцуслуг

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг во втором чтении законопроект, призванный упростить для инвалидов порядок получения государственных и муниципальных услуг, в частности избавить лиц с ограниченными возможностями от обязанности при обращении за соцподдержкой подавать в профильные органы медицинские справки, подтверждающие инвалидность.

"Законопроект направлен на дальнейшее развитие федерального реестра инвалидов. У каждого органа муниципальной власти и органов исполнительной власти будет возможность получения информации из этого федерального реестра. И человеку с инвалидностью не надо будет предоставлять справку об инвалидности, если он включен в этот реестр", - пояснил на заседании Госдумы зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Он также заметил, что законопроектом совершенствуется реализация прав инвалидов на бесплатную парковку при помощи все того же реестра.