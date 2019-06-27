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Путин: государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и правоохранителей

В частности, президент пообещал улучшать медицинское обслуживание, расширять возможности для трудоустройства членов семей и помогать в решении жилищных вопросов
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Государство будет развивать систему социальных гарантий для военных и служащих правоохранительных органов и продолжит повышать денежное довольствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов.

"Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия", - сказал Путин. "Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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