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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии

Семьи погибших в авиакатастрофе в Бурятии получат по 1 млн рублей от Фонда соцстрахования

В результате ЧП погибли командир воздушного судна и бортмеханик

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) выплатит компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Бурятии членов экипажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иркутского отделения фонда.

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"ФСС выплатит компенсации семьям погибших при крушении самолета Ан-24 членов экипажа по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Утром 27 июня Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Улан-Удэ - Нижнеангарск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия, погибли командир воздушного судна и бортмеханик, 43 пассажира и еще два члена экипажа выжили. Четыре человека госпитализированы, самолет сгорел. За пассажирами, которые этим же бортом должны были улететь в Иркутск, авиакомпания "Ангара" отправила резервный борт.

Теги
РоссияБурятияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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