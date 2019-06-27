Российская частная компания планирует внедрить в школах новую систему распознавания лиц

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Компания НТЦ "Модуль" разрабатывает специализированный микрокомпьютер, распознающий лица, который можно установить на видеокамеры в школах. Проект может быть представлен до конца этого года, сообщил в четверг ТАСС замгендиректора НТЦ "Модуль" Алексей Мохнаткин на форуме "Армия-2019".

Он сообщил, что НТЦ "Модуль" разработал аппаратуру и сейчас доводит ее до серийного образца, а параллельно партнеры компании делают программное обеспечение.

"Мы сейчас хотим показать эту систему на пилотной школе. Дальше уже государство решает, делать этот проект или нет. Мы этот проект реализуем на частные средства, инвестор - коммерческий, не государство", - рассказал замгендиректора компании.

"Это нейронный спецвычислитель, специализированный микрокомпьютер, распознающий лица, обрабатывающий видео. Он будет встроен в канал связи между камерой и компьютером, его задача - работать со всеми камерами в школах. Пока эта система еще не применяется, но мы надеемся, что до конца года она заработает", - сказал Мохнаткин.

По его словам, микрокомпьютер представляет собой компактные коробки размером не более 20 см. "Например, мы на камеру, которая на входе в школу, ставим специальную коробочку, в которой уже загружены изображения всех родителей, всех детей, преподавателей. Она какое-то время - месяц-два - "учится", и потом система начинает распознавать сама", - пояснил собеседник агентства.

Мохнаткин уточнил, что новая система также может быть установлена в различных помещениях школы. "В школьных коридорах и в столовой тоже планируется установить эту систему. Она, в том числе, поможет распознать драку и по распознаванию лиц определить, кто первый начал", - рассказал он.

Мохнаткин сообщил, что второй этап этого проекта подразумевает внедрение новой системы за пределами здания учебного заведения. По его словам, эта задача - более сложная из-за резко меняющихся погодных условий.

"Если мы внутри помещения можем обеспечить стабильность картинки и там достаточно просто распознать лицо и человека, то распознать его на улице на порядок сложнее. Камера не только должна распознать человека, но сделать это сквозь дождь и снег, и при разном уровне освещения", - пояснил замгендиректора НТЦ "Модуль".

О компании и форуме

НТЦ "Модуль" был образован в 1990 году ведущими научно-исследовательскими институтами, занятыми в разработке перспективных радиоэлектронных средств военного назначения - НПО "Вымпел" и НИИ Радиоприборостроения. Начиная с 1995 года, компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. Компания занимается прикладными исследованиями и практическими разработками в области цифровой обработки сигналов и изображений и построением функционально законченных вычислительных комплексов.

НТЦ "Модуль" проектирует интегральные микросхемы, специальные вычислительные модули, системы управления для специальных применений (бортовая и авиационная аппаратура), производит системы распознавания и анализа видеоизображений.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.