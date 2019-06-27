Дума одобрила в первом чтении бессрочные полномочия для мировых судей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, снимающий ограничение сроков полномочий для мировых судей. При этом предельный возрастной ценз пребывания в должности сохраняется на уровне 70 лет.

"Предлагается внести изменения в закон "О статусе судей в РФ" и закон "О мировых судьях в РФ". Предусматривается, что полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснял ранее секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов, сегодня мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет в зависимости от законодательства субъекта РФ. Поэтому сроки полномочий мировых судей в регионах варьируются от трех лет в Москве до пяти лет в Татарстане, а с учетом переназначений - от пяти до 10 лет.

По словам Момотова, практика постоянного переназначения должна быть прекращена, так как она противоречит конституционному принципу несменяемости судей и несет риски давления на правосудие.

Институт мировых судей был введен в России в 1998 году. С тех пор их число выросло в 1,5 раза: в настоящее время в России действуют 7 654 мировых судьи. Они ежегодно рассматривают 70% гражданских дел, 80% дел об административных правонарушениях и почти 50% всех уголовных дел.