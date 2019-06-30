Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

Застройщики переходят на эскроу-счета, "коммуналку" проиндексируют второй раз за год, бизнес обзаведется онлайн-кассами, гостиницы получат "звезды" и многое другое

Рассказываем вместе с Госдумой, какие важные законы и нормы вступят в силу в июле 2019 года и коснутся многих россиян. Застройщики переходят на эскроу-счета

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С 1 июля российские застройщики больше не смогут напрямую по договорам долевого участия привлекать средства населения для строительства домов. Отрасль переходит на проектное финансирование. Теперь граждане будут платить деньги не сразу девелоперу, а банку. Тот оставит их на эскроу-счетах до тех пор, пока дом не построят и не сдадут, и только после этого передаст застройщику. Предполагается, что возводить жилье компании будут на собственные деньги или с помощью банковских кредитов. А это может привести к подорожанию квартир, опасаются участники рынка. Изменения, впрочем, не коснутся домов, которые уже готовы на 30%, и в них продано не менее 10% квартир. Их разрешают достраивать по старым правилам. Проектам, которые строят в рамках договоров о развитии застроенной территории, комплексном освоении территории, других договоров, которыми предусмотрены обязательства по строительству и передаче объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность и/или снос ветхого и аварийного жилья, достаточно иметь 15-процентную готовность, чтобы не переходить на эскроу-счета. Для системообразующих девелоперов этот порог составляет 6%. Критерии таких компаний: общая площадь возводимых домов — не менее 4 млн кв. м, и объекты находятся по крайней мере в четырех российских регионах;

или они достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает, что к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, превысит 1 млн. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом вырастет почти вдвое

С 1 июля выплата неработающим родителям, усыновителям или опекунам ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы увеличивается с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц. По данным Минтруда, в среднем ежегодно это пособие получают около 470 тыс. россиян. Ее перечисляют вместе с пенсией по инвалидности. Право на выплату имеет только один из родителей/опекунов/попечителей инвалида. И то только если мама или папа нигде не работает и все время занимается ребенком. Когда тому исполняется 18 лет, ему присваивают группу инвалидности (в детстве группу не дают, есть только статус "ребенок-инвалид" — прим. ТАСС). И если это I группа, а один из родителей не выходит на работу и продолжает за ним ухаживать, то они сохраняют выплату. Если ребенком занимается кто-то еще — например, трудоспособный, но не работающий родственник, то ему платят 1,2 тыс. рублей в месяц. При этом пенсионеры или получатели пособия по безработице на выплату претендовать не могут, ведь у них уже есть социальное обеспечение, которое компенсирует утраченный заработок. Тарифы на "коммуналку" проиндексируют второй раз за год

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С 1 июля тарифы ЖКУ вырастут на 2,4%. С 2013 года их традиционно повышали один раз в год — с 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. Но в 2018 году из-за повышения НДС до 20% Минэкономразвития решило провести индексацию в два этапа: увеличить тарифы на 1,7% с 1 января 2019 года и на 2,4% — с 1 июля 2019 года. Таким образом, общее увеличение тарифов все равно должно остаться в пределах целевой инфляции — 4,1%. Что эксперты думают об изменении тарифов, читайте в нашем материале. Переплата по потребительским кредитам станет меньше

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С 1 июля процентная ставка по новым потребительским кредитам не должна превышать 1% в день. Ограничение не касается специального вида займов — "до зарплаты" — до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней. Это не первое ограничение ставок — предыдущее ввели с 28 января. Закон также снижает и максимальную переплату по микрозайму на срок до года: с 1 июля она не может превышать сумму кредита больше чем в 2 раза, а с 1 января 2020 года — в 1,5 раза. То есть, заняв в следующие полгода 100 тыс. рублей, заемщик должен будет вернуть суммарно не больше 300 тыс. рублей: 100 тыс. рублей — тело кредита и 200 тыс. рублей — переплата. При этом сюда входят все платежи, начисляемые на заем: проценты, штрафы, пени и любые платные услуги по договору. Мы уже писали, что еще изменилось на рынке микрокредитования с момента вступления закона в силу. На пенсию на полгода раньше

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С 1 июля начинает действовать специальная льгота: те, кто по старому законодательству должны были выйти на пенсию в 2019–2020 годах, смогут сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста. Это женщины 1964−1965 годов рождения и мужчины 1959−1960 годов рождения. С 2019 года в России началось плавное повышение пенсионного возраста. До 2028 года он увеличится: для женщин — до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Напоминаем, как изменилась пенсионная система.

Все гостиницы получат "звезды"

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С 1 июля отели, в которых больше 50 номеров, не смогут работать без сертификата о присвоении определенной категории "звездности". Всего их будет шесть: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд". Оценкой займутся специальные организации — услуга платная и зависит от размеров гостиницы и предполагаемой категории. Обязательная классификация гостиниц стартовала 1 января 2019 года, однако все это время действовал переходный период. Но теперь если владелец гостиницы самовольно завысит количество "звезд", то его оштрафуют. Это ждет и тех, кто не пройдет оценку вовремя: штраф составит 7−10 тыс. рублей для должностных лиц, 40−50 тыс. рублей для юридических лиц. При классификации учитывается все: площадь номеров, состояние мебели, матрасов, постельного белья и полотенец, качество питания, работа персонала и т. д. При этом гостиницы разных категорий предоставляют разные наборы услуг. Как будут оценивать отели и чем это обернется для их хозяев и туристов, читайте в нашем материале. Обязательная маркировка сигарет и обуви

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С 1 июля производители прекращают выпуск и импорт немаркированной табачной продукции. Теперь на все пачки сигарет они должны наносить уникальный Data Matrix код. Благодаря специальному шифру его нельзя будет подделать и скопировать. Стоить коды маркировки с 1 июля будут по 50 копеек, а деньги получит оператор системы — Центр развития перспективных технологий. Код содержит подробные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Он позволяет отслеживать товар на всем пути от производителя до конечного потребителя. Покупатель в свою очередь сможет отсканировать метку с помощью мобильного приложения "Честный знак" и проверить товар на подлинность. Основная цель всей системы маркировки — повышение прозрачности рынка и снижение доли контрафакта. В продаже немаркированные пачки можно будет найти еще год — до 1 июля 2020 года. После оборот немаркированной продукции будет запрещен. Крупнейшие производители сигарет уже отчитались о полной готовности к повсеместному внедрению маркировки. Также в России уже маркируют шубы, с 1 июля это станет обязательным и для обувной отрасли, а в системе "Честный знак" начинают регистрироваться аптеки и медицинские организации. Кроме того, в рамках эксперимента в стране маркируют фотокамеры, духи, некоторые предметы одежды, лекарства, а также шины и покрышки. Вырастет тариф системы "Платон" С 1 июля тариф системы "Платон" проиндексируют на 14 копеек — теперь он составит 2,04 рубля за километр. До этого индексацию откладывали три года. В будущем тариф вырастет еще: до 2,2 рубля за км — с 1 февраля 2020 года;

до 2,35 рубля за км — с 1 февраля 2021 года. А дальше индексацию будут проводить каждый год в феврале — на размер годовой инфляции. "Платон" — это государственная система взимания платы за возмещение вреда, который федеральным трассам наносят большегрузы. Работает в России с 15 ноября 2015 года, и в ней уже зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. А объем поступлений в дорожный фонд за время работы достиг 77 млрд рублей. Завершается третий этап перехода на онлайн-кассы

На эту тему Как малому бизнесу платить налоги? Плюсы и минусы разных систем

К 1 июля практически весь российский бизнес должен обзавестись онлайн-кассами. Кассовая реформа проводится в России с 2017 года, и на первом этапе — к 1 июля 2017 года — на онлайн-кассы перешли компании, работавшие на основной системе налогообложения (ОСН), упрощенной системе (УСН) и едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН). Второй этап завершился к 1 июля 2018 года и охватил ИП и предприятия на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и патенте, которые работают в сфере торговли и общепита и привлекают наемный труд. И вот теперь, одними из последних, подключаются организации и ИП на ЕНВД и патенте, которые: выполняют работы или оказывают услуги, и у них есть наемные работники;

занимаются торговлей или работают в сфере питания, и у них нет наемных работников;

занимаются торговлей через вендинговые аппараты без наемных работников. Отсрочку еще на год — до 1 июля 2021 года — получили те предприниматели, кто продает товары собственного производства, выполняет работы или оказывает услуги населению, и у них нет сотрудников. "То есть если вы вяжете и продаете шарфы, печете и продаете торты, делаете массаж или стрижете, и делаете это в одиночестве, то есть без наемных работников, то можете отложить покупку кассы до 2021 года", — объяснила директор по развитию бизнеса фискальных решений компании АТОЛ Юлия Русинова. Но как только ИП становится работодателем хотя бы для одного сотрудника, отсрочка автоматически прекращает действовать и предприниматель должен в течение месяца зарегистрировать онлайн-кассу. По данным аналитического центра НАФИ на конец мая, онлайн-кассы использовало меньше половины предприятий и ИП, попадающих под третий этап кассовой реформы. Иностранные вина не допустят к госзакупкам

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С 1 июля в России перестанут закупать импортные вина для государственных и муниципальных нужд. Ограничение, впрочем, не затронет алкоголь, который продается в магазинах и на предприятиях общепита. В Минсельхозе уверены, что мера ускорит развитие российских виноградарства и виноделов. "Безусловно, это [запрет на закупку госучреждениями зарубежных вин] отразится позитивно, потому что откроется дополнительный канал сбыта для наших производителей. Мы поддерживаем это постановление и считаем, что такая мера позволит более ускоренными темпами развиваться нашим виноградарям и виноделам и, соответственно, популяризировать наше вино не только внутри страны, но и на внешних рынках", — заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка отметили, что на госзакупки приходится не более 2% всего продаваемого в России вина, но решение позволит повысить узнаваемость отечественных брендов. Ведь они будут лучше представлены на различных официальных мероприятиях, в том числе государственных приемах как в России, так и за рубежом. Кроме вина, в России также ограничены госзакупки импортных рыбы, икры, мяса, молока, сыра, сливочного масла, риса и сахара. Систему госзакупок с июля в принципе ждет комплексное изменение, направленное на ускорение конкурсных процедур: заказчик сможет заключать контракт со вторым участником конкурса, если с первым его пришлось расторгнуть;

нельзя будет выплачивать аванс, если на конкурсных торгах цена контракта снижена на 25% и более;

в аукционах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства смогут участвовать только компании, которые уже занимались этим раньше;

кроме того, закон дает возможность изменить условия контракта при заключении его с единственным поставщиком и т. д. Россияне смогут уходить на "ипотечные каникулы"

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