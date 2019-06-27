Эксперт предложила закрепить за сферой здравоохранения медпомощь проживающим в интернатах

ТАСС, 27 июня. Медицинское сопровождение проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ) и детских домах-интернатах (ДДИ) следует закрепить за сферой здравоохранения, выведя его из ведения социальной защиты. Такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"Мне кажется важным вывести из социальных учреждений медицинскую составляющую и переподчинить [органам здравоохранения в регионах]", - сказала она.

По словам Федермессер, большинство министров здравоохранения и соцзащиты готовы к таким изменениям. Системе медицины реформа позволит укомплектовать свои учреждения дополнительными кадрами, а социальной - занять освободившиеся ставки, считает она. При этом важно, чтобы медицинская помощь в интернатах сохранилась, и работа врача подчинялась стандартам и протоколам медпомощи. "Чтобы не было так, что психиатры назначают больной с онкозаболеванием и асцитом (скопление жидкости в брюшной полости) мочегонные препараты и ничего больше", - пояснила эксперт.

Кроме того, для людей с инвалидностью, проживающих в ПНИ и ДДИ, нужно разрабатывать индивидуальные программы реабилитации и абилитации. "Парням, которым формально 21 год, но весят они по 15 килограммов, выписывают взрослые памперсы. Закуплены одинаковые коляски, которые не подобраны под рост и вес, они не подходят конкретным людям", - заключила Федермессер.