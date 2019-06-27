НМИЦ радиологии им. Герцена сможет перепроверять диагнозы в онкоинституте города Осака

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Московский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии им. Герцена и Международный онкологический институт города Осаки в рамках G20 подписали соглашения о сотрудничестве между учреждениями в части обучения студентов, разработке протоколов лечения, научных разработках и получения "второго мнения" по сложным случаям заболеваний.

"Нужно понимать, что наши японские партнеры очень выверенно относятся к подписанию контрактов и договоров. Например, этот меморандум мы готовили около трех лет", - сказал корреспонденту портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ радиологии им. Герцена Андрей Каприн.

Каприн отметил, что с Международным институтом онкологии "договорились об обмене молодыми специалистами, о совместных протоколах, совместных публикациях". "Мы сможем - они нам, а мы им - отправлять в том числе и клинический разбор, клинических случаев. Более того, мы во время экскурсии увидели, что у нас одинаковые сканеры стоят, которые точно будут друг с другом соединяться в электронном смысле", - сказал онколог. Он также добавил, что это позволит консультироваться по изображениям в том числе морфологических препаратов. "На самом деле, самое сложное всегда - это "второе мнение" по морфологии", - уточнил Каприн.

У японского института лучшие в стране показатели пятилетней выживаемости при лечении рака желудка, прямой кишки и легкого. Еще одно направление, интересующее российскую сторону - формирование канцер-регистра, который, по сути, является дорожной картой лечения каждого пациента. Регистр - это постоянно обновляемая цифровая база, содержащая информацию о пациенте, его диагнозе, назначениях, лечении и результатах терапии. Как сообщил на подписании генеральный директор Междунарожного института онкологии Осаки, в этом институте регистр самый обширный. "Как онкологический центр, он один из самых старых в Японии, у нас самый большой онкорегистр", - отметил генеральный директор Института Нариаки Мацуура. По словам Каприна, Россия будет сотрудничать с японским институтом при формировании собственного регистра, а также переймет японский опыт по амбулаторной химиотерапии пациентов с раком.

Онкоинститут в Осаке интересуется также российскими разработками. В частности, по словам Каприна, представителей японского института интересуют наработки НМИЦ радиологии в области хирургии, низкодозной брахитерапии, организации работы с регионами, а также работой с молодыми специалистами.

Сеть Национальных медицинских исследовательских институтов создает Минздрав России в рамках национального проекта "Здравоохранение". Эти федеральные центры станут центрами профессиональных компетенций для профильных учреждений. Специалисты НМИЦев смогут по круглосуточной телемедицинской связи консультировать профильное учреждение в любой точке России. НМИЦы также будут оказывать методическое сопровождение при внедрении клинических рекомендаций.